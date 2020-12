Tšiili president sai koroonareeglite rikkumise eest kopsaka rahatrahvi

Tšiilis kehtivad ranged reeglid näomaskide kandmise kohta kõigis avalikes kohtades ning inimesi, kes otsustavad neid rikkuda, on võimalik seaduse alusel nii trahvida kui ka reaalselt vangistada.

71-aastane Pinera, kes kuulub ka ise riskirühma, palus avalikult vabandust ja ütles, et oli Cachagua rannikulinnas oma kodu lähedal üksi mööda randa kõndinud, kui juhuslik naine ta ära tundis ja temaga koos pilti soovis teha.

Multan a Piñera en Chile con US$ 3500 por no usar tapabocas en la playa https://t.co/VpDOxq7kd6 pic.twitter.com/hIAXCqfTnP — LA NACION (@LANACION) December 19, 2020

Telekanal CNN märgib, et pildistamise ajal seisid president ja naine üksteisele väga lähedal ega kandnud maski.

Tegemist ei ole ühtlasi esimese korraga, mil foto Pinerast pahameeletormi tekitab. Hiljuti alanud ebaõigluse ja -võrdsuse vastu korraldatavate meeleavalduste avaõhtul poseeris riigipea lõbusalt pitsapeol.

Viirus jõudis Tšiilis haripunkti mais ja juunis, kui riigis oli talv, ja taandus kuni novembrini. Juhtumite arv on viimastel nädalatel hakanud taas tõusma ja see on toonud kaasa terve rea uusi piiranguid.

Tšiilis on COVID-19 diagnoositud 600 000 inimesel. Oma elu on jätnud 16 300 koroonapatsienti.