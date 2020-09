Tsihhanovskaja lubas Lukašenkale isiklikku julgeolekut ja isegi rohkem

„See on kõik arutatav. Loomulikult, kui rahumeelselt lahkub, inimese moodi, on selline tõenäosus olemas. Võib isegi öelda, et kindlus,” ütles Tsihhanovskaja vastuseks Ukraina väljaande LB küsimusele, kas ta annab Lukašenkale julgeolekugarantiid, kui ta vabatahtlikult presidendiametist lahkub.

Tsihhanovskaja lubas, et Lukašenka saab „isegi rohkem”, aga märkis sealjuures, et juhindub selles küsimuses kõigi Valgevene kodanike arvamusest.

Eile avaldas Tsihhanovskaja arvamusartikli ajalehes Washington Post, milles ütles, et Lukašenka lahkumine presidendiametist on vaid aja küsimus.

„Vastupidiselt riikliku propaganda kinnitustele on aeg meie poolel. See režiim on savijalgadel koloss. See, mis näis igavene, kaob silmapilguga,” kirjutas Tsihhanovskaja.