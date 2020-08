Tsihhanovskaja kutsus oma pöördumises vägivallast hoiduma

„Mina olen Svjatlana Tsihhanovskaja. Meil ei ole internetti, kogu informatsiooni saame me saabuvatest SMS-idest. See on väga ärevaks tegev ja katkendlik informatsioon. Ma palun kõiki, kes praegu otsuseid langetavad ja eelkõige eriüksuste ülemaid: ei ole vaja kasutada jõudu rahumeelsete kodanike vastu. Provokatsioonide korral palun kasutage ainult asjakohaseid ja kõige vajalikumaid meetmeid. Praegu on igasugune jõuline vastasseis mõttetu: riik on muutunud.

Me ei tohi vastata rahumeelsele protestile vägivallaga. Me peame ennast hoidma, hoidma kõiki valgevenelasi. Ma olen alati rõhutanud, et me tegutseme ainult seaduse raames ja eranditult rahumeelselt.

Veel kord palun miilitsat ja vägesid meeles pidada, et nad on rahva osa. Palun veel kord valijaid: ei mingeid provokatsioone, ei ole vaja anda põhjust enda vastu vägivalla kasutamiseks.

Ma tean, et täna hommikul ärkavad valgevenelased uuel maal ja loodan, et homme tuleb ainult häid uudiseid.

Palun, peatage vägivald. Eelkõige, ohvitserid, ma tean, et te suudate seda teha.”