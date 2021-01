Tsihhanovskaja Delfile: Valgevene poliitvange nakatatakse sihilikult koroonaviirusega

Täna toimub Tallinnas ÜRO julgeolekunõukogu nn Arria-formaadi mitteametlik virtuaalistung Valgevene meediavabaduse teemal, millest võtab osa ka Valgevene opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanovskaja. Enne seda kohtus ta peaminister Jüri Ratasega ja välisminister Urmas Reinsaluga ning andis välisministeeriumis pressikonverentsi.

“Mul on Eestisse tulles väljendada ainult tänusõnu teie riigi ja rahva vastu, kes toetavad võitlust Valgevene rahva tuleviku ja demokraatlike õiguste nimel,” ütles Tsihhanovskaja sissejuhatuseks. Ta meenutas, et Eesti oli (koos Läti ja Leeduga - Delfi) esimeste riikide seas, kes kehtestas Valgevene valimisvõltsingu ja vägivalla eest vastutavatele ametnikele ühepoolsed sanktsioonid. Ta kutsus üles laiendama sanktsioone ka Valgevene reaametnikele nagu poliitvange süüdi mõistvad kohtunikud või protestijaid peksvad OMON-i eriüksuslased. “Kõrgemad ametnikud on juba mitu korda sanktsiooninimekirjadesse sattunud ja on õppinud neid ka vältima, igal juhul on enamik neist maailmas toksilise saatusega ja ei tahagi riigist väljas käia,” märkis Tsihhanovskaja.

Delfi küsis temalt kommentaari Valgevene vanglates toimuva kohta. Augustis levisid tõendid laialdaste piinamiste kohta, mis praeguseks paistavad olevat vähenenud. Kas Aljaksandr Lukašenka režiim käitub nüüd vaoshoitumalt?

Tsihhanovskaja sõnul kasutati vahetult pärast valimispäeva otsest ja füüsilist piinamist, mis nüüd on asendunud rafineeritumate meetoditega. “Praegu on vangis umbes 170 poliitvangi ja veel umbes 1000 protestijat ilma süüdistuseta,” ütles ta. “ Füüsilist piinamist ei pruugi toimuda, aga tegu on süütute inimestega, kes istuvad seal eimillegi eest. Neid alandatakse, neile ei anta seepi ega vett, kongidesse paigutatakse Covid-positiivseid inimesi, et need teisi nakataksid. Kas see pole piinamine? On küll.”