Tšetšeenia juht Kadõrov nõudis kaitsevahendite puuduse üle kurtnud meedikute vallandamist

„Provokaatorid tuleb vallandada. Meil jätkub kõike – varustust, ülikondi, maske, hapnikku, medikamente. Me võime, vastupidi, osutada abi teistele regioonidele,” ütles Kadõrov, vahendab Ehho Kavkaza.

Varem avaldati sotsiaalmeedias video arstide ja õdede aktsioonist, millega nad kaebasid selle üle, et koroonaviiruse patsientide vastuvõtuks ümber profileerunud haiglas ei jätku isiklikke kaitsevahendeid. Selle tagajärjel vallandati haigla peaarst ja üks protestinud arst. Uueks peaarstiks määrati Tšetšeenia endine asepeaminister Mussa Ahmadov.

Telekanal Groznõi nimetas arstide protesti Gudermesis „põhjuseta paanikaks” ja aktsioonis osalenuid „provokaatoriteks”. Näidati haigla kaitsevahendite ladu.

Järgmisel päeval näidati kolme õe ja kahe arsti vabandusi. Nad tunnistasid, et levitasid sotsiaalmeedias teateid kaitsevahendite puuduse kohta, ning ütlesid, et kaitsevahendid on haiglas olemas. Haigla töötajad vabandasid, et teatasid ühe arsti surmast Covid-19-sse. Kinnitati, et naine ei surnud ja koroonaviirust ei ole tal tuvastatud.

Sotsiaalmeedias avaldati arvamust, et arstid ja õed vabandasid võimude surve tõttu.