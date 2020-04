Tšernobõli eritsoonis põlev radioaktiivne mets kergitab kiirgustaset

"Me oleme kogu öö töötanud, et luua tuumajaama ümber tõkkeid, kaitsmaks seda tule eest," ütles Pavlova.

Tulekahjude põhjust pole veel kindlaks tehtud. Ühe versiooni kohaselt puhkesid need pärast seda, kui põllumehed olid tahtlikult sütitanud tulekahjud läheduses asuvatel põldudel nende tüügastest puhastamiseks.

Foto: reuters

Üleüldine oht on tänapäeval minimaalne. Teadlaste sõnul on tsooni keskmine kiirgustase inimese tervisele umbes veerandi jagu nii ohtlik, kui see oli vahetult pärast tuumajaama plahvatust.

Radioaktiivsed elemendid lagunevad ennustatavate ajavahemike järel, mida nimetatakse poolestusajaks, mille kestvus võib tohutult varieeruda. Keskmine osakeste poolestusaeg Tšernobõlis on umbes 30 aastat.

Tulekahjudest tulenev peamine oht tuleneb väikeste radioaktiivsete osakeste sissehingamisest suitsu kaudu. Viimased paiskusid pärast plahvatust välja Tšernobõli reaktori lahtisest südamikust, ütles keskkonnakaitserühma Ecodiya õhusaaste ekspert Olena Miskun.

"Tuul võib koos tuhaga õhku tõsta kuumi osakesi ja puhuda need asustatud alade poole," ütles Miskun. Ühtlasi võivad radioaktiivsed osakesed maanduda aia- või põllusaadustele, mis jõuavad seejärel inimeste toidulauale.

"Meil on vedanud, et isolatsioonimeetmed kehtivad just nüüd," ütles ta. "Inimesed jäävad koroonaviiruse ohu tõttu koju, kõnnivad vähem ringi ja kannavad maske".