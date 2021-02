Tšehhist sai Euroopa koroonaepitsenter: kuidas kõik rappa tüüris ja milliste sammudega püütakse kriisist väljuda

Tervishoiuekspertide sõnul on uus nakkavam tüvi võtnud Tšehhi oma haardesse, viies selle tervishoiusüsteemi kollapsi äärele. Oma elu on jätnud juba üle 20 000 inimese, mis teeb Tšehhist ühe kõrgeima suremusega riigi maailmas, vahendab CNN.

Tšehhil ei ole mingit põhjust olla üks halvemini pihta saanud riike. Olles suhteliselt rikas ja kuuludes Euroopa Liitu, on sel ligipääs vaktsiinidele, meditsiinitarvetele ja tehnilistele kontrollimehhanismidele. Tšehhi on demokraatlik riik, selle tervishoiusüsteem on maailmas heas kirjas ja majanduski võrdlemisi tugev.

Ometi valdab Tšehhit täna justkui agoonia. Telekanaliga rääkinud ekspertide sõnul on see tingitud kümnetest pisikestest valedest sammudest, hilinenud otsustest ja rahvatervisega seotud sõnumite halvast edastamisest.

Kõik läheb lukku

Tšehhi valitsus tõdes reedel, et olukord on jõudnud tänaseks sellisesse staadiumisse, kus kriisi leevendamiseks ei ole enam võimalik teha muud, kui esmaspäevast kõik lukku panna ja nõuda inimestelt kodus püsimist.

Foto: Scanpix

Oxfordi Ülikooli inimkonna tuleviku instituudi vanemteaduri Jan Kulveiti sõnul tegi valitsus kahetsusväärse vea, kui võttis kasutusele strateegia otsuste langetamiseks haiglate hetkevõimekuse põhjal. "See tähendas, et need otsused tulid sageli liiga hilja," tõdes Kulveit.

Ta märkis, et hospitaliseeritute arv näitab epideemilist olukorda viivitusega, sest inimesed vajavad arstiabi alles mõni aeg pärast nakatumist. "On tohutu vahe, kas võtta meetmed tarvitusele õigeaegselt või nendega üle nädala viivitada. 10-päevane viivitus olukorras, kus nakkuskordaja on 1,4, tähendab nakatumiste kahekordistumist," nentis vanemteadur.

Tšehhi peaminister Andrej Babiš tunnistas reedel ka ise parlamendi ees kõneldes, et valitsus on teinud "kaugelt liiga palju vigu", ent leidis, et praegu ei ole õige aeg vaielda mineviku üle.

Ta palus viimast võimalust. "Ma saan aru, et on raske, aga see on väga tähtis. Me peame seda koos tegema ja ma loodan, et kõik saavad sellest aru ja annavad meile viimase võimaluse, et saaksime sellega koos hakkama," lausus Babiš.