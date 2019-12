Tšehhi peaministri visiit Eestisse jääb haiglatulistamise pärast ära

"Minu sügav kaastunne Tšehhi peaministrile, kõigile kannatanutele ja nende lähedastele. Igasugune rünnak rahumeelsete inimeste vastu on traagiline, eriti kurb on rünnak kõige kaitsetumate vastu haiglas," ütles peaminister Jüri Ratas. "Külastan homme hommikul Tšehhi õhuväelasi Ämari lennuväebaasis, et avaldada neile kaastunnet ja tänada neid Balti riikide õhuruumi turvamise eest."

Ostrava haiglas toimunud tulistamisel hukkus vähemalt kuus inimest. Politsei kutsuti haiglasse kell 7.19 hommikul, vahendab BBC News. Teadete kohaselt leidis tulistamine aset traumatoloogiakliinikus. Kogu haigla evakueeriti.

Relvastatud politseinikud leidsid kahtlusaluse surnuna ise tekitatud kuulihaava lähedal seisnud sõidukist.

Politsei teatel kasutas mees käsirelva. Võimud teatasid varem, et neil on olemas tulistaja nimi, foto ja sõiduki registreerimisnumber ning tema otsimiseks kasutatakse helikoptereid.