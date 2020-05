Tšehhi meedia teatel tõi ritsiini Praha linnaametnike mürgitamiseks kohale Vene föderaalagentuuri esinduse juht Kontšakov

Tšehhi ajakirjanike andmetel said Tšehhi eriteenistused teise riigi kolleegidelt hoiatuse, et 14. märtsil lendab Kontšakov Prahasse ja diplomaatilises pagasis veab ta ritsiini, mis on mõeldud Konevi ausamba mahavõtmises osalenud ametnikele, vahendab Meduza.

Kontšakov lendas sel kuupäeval tõesti Prahasse, aga läbi otsima ega vahistama teda ei hakatud, sest kahtlustati, et tegemist võib olla desinformatsiooniga, eesmärgiga Tšehhi eriteenistusi diskrediteerida. Sellest hoolimata võeti Praha 6. linnaosa vanem Ondřej Kolář ja Praha linnapea Zdeněk Hřib kaitse alla.

Tšehhi väljaanne Seznam avaldas eile üleskirjutuse vestlusest Vene diplomaadi Andrei Viktorovitš K.-ga, keda nimetas ühe Vene föderaalagentuuri diplomaatilise esinduse juhiks Prahas. Küsimusele, kas ta teab, et teda kahtlustatakse ritsiini Tšehhisse toomises, vastas Andrei K., et tegemist on mingi veaga, sest tema kohvris olid „desinfitseerimisvahend ja kommid”.

Rossotrudnitšestvo juht Eleonora Mitrofanova nimetas Tšehhi meedia teateid Kontšakovi kohta tõenditeta provokatsiooniks.

„See lugu kestab ammu. See on loomulikult puhtal kujul provokatsioon, reaktsioon olukorrale mälestussamba mahavõtmise ümber, täiendus. On jõude, kes tahavad tugevdada seda negatiivset reaktsiooni, aga Tšehhis ei ole kaugeltki kõik sellised. Meie esindaja Tšehhis on noor inimene tšehhi keele oskusega, kes suhtub sellesse maasse hästi ja armastab seda,” lausus Mitrofanova.