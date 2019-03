Tšehhi ei lubanud riiki siseneda Venemaa delegatsiooni kuulunud diplomaadil

Venemaa saatkond tegi esildise Tšehhi asevälisministrile, milles nimetas Praha samme ebasõbralikeks ja kahe riigi suhete iseloomule mittevastavaks. Rõhutati, et Tšehhi tegevus ei jää vastuseta.

Tšehhi portaal Deník N teatas intsidendist varem riigi valitsuse kõrgetasemelistele allikatele viidates. Vene delegatsiooni juhib tööstus- ja kaubandusminister Deniss Manturov.

Deník N-i teatel keelduti venelast riiki lubamast, sest ta on olnud juba mitu aastat ebasoovitavate isikute nimekirjas. Allikas lisas, et see isik on Praha andmetel eriteenistuste töötaja.