Trumpist sai vabariiklaste presidendikandidaat: Joe Bideni Ameerikas pole kellelgi turvaline. Ta hävitaks Ameerika unistuse

Trump avaldas oma erakordselt pikas, 71 minutit väldanud kõnes korduvalt arvamust, et endise asepresidendi Bideni võit ainult süvendaks riiki vaevavaid kriise.

"Tänavused valimised otsustavad, kas päästame Ameerika unistuse või lubame sotsialistlikul agendal lammutada meie kallihinnalise saatuse," ütles Trump vabariiklaste kongressi neljandal ja viimasel õhtul. "Tänavused valimised otsustavad, kas kaitseme seaduskuulekaid ameeriklasi või anname vabad käed vägivaldsetele anarhilistele, agitaatoritele ja kurjategijatele, kes ähvardavad meie kodanikke."

Trump toetus oma kõnes 2016. aasta valimistest pärit lubadusele lõpetada kuritegevus ja vägivald, mis tema sõnul riiki kimbutab. "Bideni Ameerikas pole kellelgi turvaline," teatas ta.

"Tema (Bideni) elutöö on häbiväärne nimekiri meie eluaja kõige katastroofilisematest reetmistest ja komistustest," ütles Trump. "Ta on veetnud kogu oma karjääri valel pool ajalugu."

Veel enne Trumpi kõne lõppu vastas Biden sellele oma sotsiaalmeedia kontol, kirjutades: "Kui Trump ütleb täna õhtul, et teil pole Joe Bideni Ameerikas turvaline, vaadake ringi ja küsige endalt: kui turvaliselt te end Donald Trumpi Ameerikas tunnete?"

Vaatamata koroonaviiruse pandeemiale esitas Trump oma neljapäevase kõne enam kui tuhande inimese ees, kes hõiskasid Ameerika lippe lehvitades: „Veel neli aastat!“ ja „USA!”

Trump kordas oma väidet, et Hiina on käimasolevas pandeemias süüdi, ja lubas taastada selle, mida vabariiklased on nimetanud "ajaloo parimaks majanduseks". "Meil saab veel sel aastal valmis ohutu ja tõhus vaktsiin ning koos purustame viiruse," lubas ta.

Oma kõne lõpus võttis Trump lubadused kokku: "3. novembril teeme Ameerika turvalisemaks, teeme Ameerika tugevamaks, teeme Ameerika uhkemaks ja teeme Ameerika suurepärasemaks kui eales varem. Mul on väga-väga suur au olla vabariikliku partei kandidaat. Ma armastan teid kõiki. Jumal õnnistagu teid ja jumal õnnistagu Ameerika Ühendriike."

Vabariiklaste kongressi viimasel päeval sai Trumpi kõne eel sõna ka USA kongresmen Jeff Van Drew, kes astus tänavu riigipea tagandamisprotsessi ajal välja demokraatlikust parteist ja liitus vabariiklastega.