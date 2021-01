Trumpilt oodatakse homme umbes sadat armuandmist ja karistuste leevendamist

Valges Majas toimus eile koosolek armuandmiste nimekirja kinnitamiseks, teatasid kaks allikat.

Trump tegi armuandmistes pausi päevadel enne ja pärast presidendivalimiste tulemuste kinnitamist kongressis. Abide sõnul oli Trump siis keskendunud ainult valijameeste häälte lugemisele. Valge Maja ametnikud ootasid, et armuandmised jätkuvad pärast 6. jaanuari, aga Trump tõmbus siis tagasi, sest teda süüdistati rahutuste õhutamises.

Algselt oli ette valmistatud kaks portsu armuandmisi. Üks pidi välja kuulutatama eelmise nädala lõpus ja teine homme. Nüüd ootavad ametnikud, et jääb vaid teine ports armuandmisi, kui Trump ei otsusta viimasel minutil anda armu oma vastuolulistele liitlastele, perekonnaliikmetele või iseendale.

Armuandmised on üks mitmetest asjadest, mille Trump peab enne oma ametiaja lõppemist veel ära tegema. Valge Maja ametnikud on ette valmistanud ka täidesaatvaid korraldusi ja president loodab avalikustada Venemaa-juurdlusega seotud informatsiooni. Et aga üha vähem Valge Maja ametnikke on ametisse jäänud, on tõenäosus, et need asjad ära tehakse, kahanev.

6. jaanuari rahutused, mis viisid Trumpile teise ametikuriteo süüdistuse esitamiseni, on komplitseerinud Trumpi soovi anda armu iseendale, oma lastele ja ihuadvokaadile Rudy Giulianile. Praegusel hetkel abid ei usu, et ta seda teeks, aga vaid Trump ise teab, mida ta oma viimastel ametis oleku hetkedel teeb.

Pärast rahutusi õhutasid nõunikud Trumpi iseendale armuandmisest loobuma, sest see oleks paistnud välja nii, nagu oleks ta milleski süüdi, rääkis üks selleteemaliste vestlustega kursis olev allikas. Trumpi lähimad nõunikud on kutsunud teda üles mitte andma armu kellelegi, kes osales Kapitooliumi ründamises.

Üks Valge Maja ametnik ütles, et iseendale armuandmise dokumente ei ole veel koostatud.

Trump peaks lahkuma Valgest Majast 20. jaanuaril ja võib anda armu kuni inauguratsioonipäeva keskpäevani.

Praegu arvatakse ka, et armu ei saa näiteks WikiLeaksi asutaja Julian Assange, aga nimekiri on veel lahtine. Ei olda kindel, kas armu saab Trumpi endine nõunik Steve Bannon.