Trumpile teatati, et ta võib tagandamisjuurdlusest osa võtta või „lõpetagu kaebamine”

Kui Trump kohale tuleb saab ta võimaluse tunnistajaid küsitleda, vahendab BBC News.

Tegemist on tagandamisjuurdluse teise etapiga. Juurdlus keskendub Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vahelisele juulikuisele telefonikõnele, mille käigus Trump palus Zelenskõil võtta uurimise alla demokraatide esikandidaat USA järgmise aasta presidendivalimistel Joe Biden ja tema poeg Hunter, kes oli töötanud Ukraina energiafirma Burisma heaks. Uuritakse, kas Trump kasutas USA sõjalise abi kinnihoidmist, et sundida Ukrainat Bideneid uurimise alla võtma. Trumpi sõnul on kogu juurdlus „nõiajaht”.

Eelmisel nädalal lõpetas esindajatekoja luurekomitee kaks nädalat kestnud avalikud kuulamised. Luurekomitee esimees Adam Schiff ütles, et kolm juurdlust juhtivat komiteed, luurekomitee, järelevalvekomitee ja väliskomitee töötavad nüüd raporti kallal, mis avaldatakse 3. detsembril.

Nadler ütles oma avalduses, et kirjutas Trumpile kirja, milles kutsus ta järgmisel kuul toimuvale kuulamisele.