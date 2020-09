Trumpile saadeti Valgesse Majja pakk tapva mürgiga

Ohtlik saadetis avastati Valge Maja posti läbivaatuskeskuses selle nädala alguses ning täiendav kontroll tuvastas, et sellest leiti ainet ritsiin ehk mürki, mida peetakse üheks kõige toksilisemaks looduslikuks aineks maailmas, vahendab USA meedia.

Trumpi administratsioon ei ole veel soovinud juhtunut kommenteerida, kuid on teada, et USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja salateenistus uurivad, kust pakk tuli ja kas liikvel on veel mõni taoline mürgikiri. "Hetkel ei ole siiski teadaolevat ohtu riigi avalikule julgeolekule," teatas FBI laupäeval.

Üks ametnik ütles New York Timesile, et uurijate arvates saadeti pakk Kanadast ning ka Kanada kuninglik politsei kinnitas laupäeval, et uurib koostöös FBI-ga "Valgesse Majja saadetud kahtlase kirja" päritolu.

1888. aastal Tartus biokeemik Peter Hermann Stillmarki poolt avastatud ritsiin on looduslikest riitsinuse seemnetest eraldatud mürgine valk. See on surmav aine, mis allaneelamisel, sissehingamisel või süstimisel võib põhjustada iiveldust, oksendamist, sisemist verejooksu ja lõppkokkuvõttes elundipuudulikkust.

Teadaolev vastumürk ritsiinile puudub. Kui inimene puutub ritsiiniga kokku, võib see USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) andmetel viia surmani sõltuvalt annusest 36-72 tunni jooksul.

CDC teatel saab ritsiinmürki, mida on aastate jooksul kasutatud ka mitmetes terrorirünnakutes, kasutada muu hulgas aerosooli, pulbri ja graanulitena. Valge Maja ja muud USA föderaalhooned on varemgi olnud seda sisaldavate saadetiste sihtmärgiks.

2014. aastal mõisteti Mississippi mees 25 aastaks vangi ritsiini sisaldavate kirjade saatmise eest endisele presidendile Barack Obamale ja teistele kõrgetele ametnikele.

2018. aastal esitati aga endisele mereväe veteranile süüdistus toksiliste kirjade saatmises Pentagoni ja Valgesse Majja.