Trumpile antakse ravimit, mida soovitatakse ainult tõsiselt haigetele patsientidele

See on viide sellele, et Trumpi seisund on murettekitav, sest seda ravimit ei tohiks anda inimesele, kes ei ole piisavalt haige, et õigustada steroidide võtmise negatiivseid külgi – muu hulgas seda, et see surub alla immuunsüsteemi, vahendab CNN.

„Me otsustasime, et antud juhul kaalus potentsiaalne kasu varases faasis sel korral riskid üles,” ütles Valge Maja arst Sean Conley eile Walter Reedi riikliku sõjaväe meditsiinikeskuse juures ajakirjanikele.

Vähemalt üks suur juhuvalikuga tehtud uuring on näidanud, et koroonaviiruse patsientidel läheb paremini, kui neile deksametasooni antakse. Tegemist on odava ja laialdaselt saadaval oleva kortikosteroidiga, mis surub maha ohtliku põletiku.

USA Riiklikud Terviseinstituudid (NIH) ütlevad oma juhistes koroonaviirusinfektsioonide ravi kohta, et „tõsise Covid-19-ga patsientidel võib areneda süsteemne (kogu keha) põletikuline reaktsioon, mis võib viia kopsukahjustuse ja multisüsteemse organite väärtalitluseni”. Ühe katsetuse alusel soovitas NIH-i ekspertide paneel deksametasooni andmist Covid-19 patsientidele, kes vajavad hapnikku.

„Paneel ei soovita deksametasooni kasutamist Covid-19 patsientide raviks, kes ei vaja lisahapnikku,” öeldakse NIH-i juhistes.

Suurbritannias läbi viidud deksametasooni uuringu järgi suri 23% seda saanud patsientidest ja 26% patsientidest, kes seda ei saanud.

„Ellujäämiseelist ei täheldatud osalejate hulgas, kes ei vajanud registreerimisel hapnikuteraapiat,” teatas NIH.

Selleks on olemas põhjus: ravim vähendab põletikku, aga võib seda tehes kahjustada keha võimet nakkusega võidelda.

„Gripiviiruste põhjustatud tõsise kopsupõletiku puhul näib kortikosteroidravi andvat halvemaid kliinilisi tulemusi, sealhulgas sekundaarse bakteriaalse infektsiooni ja surma,” märkis NIH-i paneel. Seega tuleb patsiente selle ravimi manustamisel hoolikalt jälgida ja ravi kasu peab riskid üles kaaluma.

Trumpi arstid ütlesid, et otsustasid anda talle deksametasooni pärast seda, kui tema hapnikutase kaks korda langes.

Neljapäeva õhtul ja reede varahommikul olid presidendil Conley sõnul vaid kerged sümptomid ja hapnikutase 90 teises pooles. Reede hilishommikuks oli Trumpil kõrge palavik ja hapniku saturatsioon langes alla 94%.