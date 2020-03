Trumpiga koos reisinud kongresmenid ja personaliülem puutusid varem kokku koroonaviirusesse nakatunuga

Samuti pani end karantiini Trumpi värskelt ametisse nimetatud personaliülem Mark Meadows, kes puutus nakatunuga kokku samal konservatiivsel poliitikakonverentsil, kus kongresmenidki. Kuigi Meadowsi koroonaviiruse proov osutus negatiivseks, jääb ta ettevaatusabinõuna homseni karantiini, vahendab New York Times.

Kuigi ühelgi kolmest mehest ei ole olnud mingeid sümptomeid, kujutab viiruse presidendile lähedale jõudmise oht endast uut faasi haiguspuhangus. Trump ise karantiini läinutega kokkupuutumisest eile ei rääkinud, aga tema pressiesindaja Stephanie Grisham teatas, et Trumpilt proovi ei võeta, „sest tal ei ole olnud ei pikemat lähikontakti” kinnitatud patsientidega „ega ole tal sümptomeid”.

Esindajatekoja liige Matt Gaetz astus Floridas Orlandos presidendi lennukile mõni samm Trumpi järel. Veidi pärast lennuki õhkutõusmist sai aga Gaetz teada, et puutus eelmise kuu lõpus konverentsil kokku koroonaviirusesse nakatunuga. Gaetz isoleeris end lennukis ja istus üksi eraldi sektsioonis.

Intervjuus ütles Gaetz, et sai presidendilennuki pardal telefonikõne oma personaliülemalt, kes ütles, et on leitud 11 päeva varem tehtud foto temast ja nakatunud konverentsil osalenust, mis tähendab, et ta võis potentsiaalselt viirusega kokku puutuda. Gaetz ütles, et rääkis seda Valge Maja tippametnikule John McEnteele ja palus end teistest lennuki reisijatest eraldada.