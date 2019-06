Trumpi võõrustava Londoni meer nimetas USA riigijuhti globaalseks ohuks

Opositsiooniliste leiboristide sekka kuuluv moslemist linnapea Khan võrdles president Trumpi keelekasutust kampaaniaüritustel muu seas fašistidest riigijuhtidega eelmisel sajandil, vahendab uudistekanal Sky.

Tema sõnul ei tohiks „demokraatiapõlglikule“ Trumpile korraldada suurejoonelist vastuvõttu, mis hõlmab punast vaipa ja kohtumist nii peaminister Theresa May kui ka kuningliku perekonnaga, sh kuninganna Elizabethiga.

„Trump on üks kõige koletumatest kasvava globaalse ohu näidetest. Äärmuslik parempoolsus on tõusuteel kogu Euroopas, ohustades meie õigusi, vabadusi ja väärtusi, mille omal ajal raskelt kätte võitsime. Just need iseloomustavad meid, liberaaldemokraatlikke riike juba enam kui 70 aastat,“ ütles Khan.

USA president on Londoni linnapea hinnangul ohuks demokraatlikele väärtustele.

„Trump on mees, kes on püüdnud ära kasutada ka londonlaste hirme pärast koledate terrorirünnakute toimumist, võimendanud siinsete paremäärmuslike, rassistlike inimeste säutse, tõrjunud libauudistena teaduslikult tõestatud kliimasoojenemise ohte,“ loetles Khan.

„Ja nüüd püüab ta Boris Johnsonit toetades häbitult sekkuda heitlusse konservatiivse partei esimehe koha pärast, sest loodab, et leiab sellega peaministrikohale oma lõhestava agenda toetaja,“ lisas ta.

Trump saabub Londonisse tuleval nädalal.