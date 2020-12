Trumpi viimased päevad presidendina: käivad arutelud, keda oleks tarvis veel vallandada

Trumpi ärritas nädalavahetusel ajalehe The Wall Street Journal paljastus, et justiitsminister Bill Barr töötas valimiskampaania ajal "kuid" selle nimel, et varjata Joe Bideni poja Hunteri suhtes algatatud föderaaluurimist.

USA portaal Axios kirjutab, et Trump uurib taas võimalusi Barri väljavahetamiseks, säutsudes laupäeva hommikul: "Miks ei paljastanud Bill Barr tõde Hunter Bideni kohta avalikkusele enne valimisi[?]"

Valge Maja kõrge ametnik tõdes laupäeval Axiosele, et sellest saab tulema tema karjääri "üks pikimaid kuid", mis saab lõpu Trumpi ametist lahkumisega viie nädala pärast 20. jaanuaril.

70-aastast Barri peetakse Trumpile äärmiselt lojaalseks isikuks, ent nagu paljudel valitsuse tippametnikel, pole ka temal õnnestunud teha piisavalt selleks, et olla presidendile meeltmööda.

Valimistest alates on elu Valges Majas olnud igapäevane loterii selle üle, kes vallandatakse esimesena - või kas üldse keegi: justiitsminister Barr, Toidu- ja ravimiameti (FDA) juht Steve Hahn või CIA direktor Gina Haspel.

Teadaolevalt arutas Trump nn Barri personaalküsimust reedel eraviisiliselt oma nõunikega, sh vabariiklastest kongresmeni Jim Jordaniga, ent Axiose teatel jääb selgusetuks, kas riigipea viib oma ähvarduse ministri vallandamisest täide.

Justiitsminister Barr on arutanud sõpradega ideed lahkuda ametist enne Trumpi ametiaja lõppu. Ajaleht The New York Times teatas eelmisel nädalal, et Barr võib teatada lahkumisest veel enne selle aasta lõppu, ent viimane ise väitis, et kavatseb siiski ametis jätkata.