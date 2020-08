Trumpi veider diplomaatiline korpus: väimees, käekotidisainer ja jalgpalliklubi omanik

Ungaris on suursaadikuks David Cornstein, kes on varasemalt olnud tegev nii juveeli- kui kihlveoärides. Mitmete riikide praegused suursaadikud panustasid ka rahaliselt president Trumpi valimiskampaaniasse. Mõnes riigis resideeruv USA suursaadik on lausa aastakümneid olnud presidendi sõber või kaaslane golfiväljakul. Mitmetesse välispoliitiliselt tähtsatesse riikidesse pole juba aastaid suudetud saadikuid leida. Ministrite asemel kujundavad plaane ja sõlmivad otsuseid presidendi pereliikmed, mitte aastakümnete pikkuse kogemusega professionaalid.