Trumpi vanem poeg nakatus koroonaviirusega

42-aastasel Donald Trump juunioril diagnoositi koroonaviirus sel nädalal ja ta viibib sestsaadik isolatsioonis oma jahimajas, "Ta on seni täielikult ilma sümptomiteta ja järgib tervishoiualaselt kõiki COVID-19 soovitusi," märkis tema pressiesindaja.

Trump juunior on juba teine riigipea poeg, kes annab positiivse koroonaproovi. 14-aastasel Barron Trumpil diagnoositi koroonaviirus eelmisel kuul, aga ta paranes kiiresti.

Oma isa valjuhäälne toetaja Trump juunior mängis tänavuses valimiskampaanias võtmerolli ning spekulatsioonide kohaselt - mida ta ei soovi ka ümber lükata - võib temast saada vabariiklaste presidendikandidaat järgmistel valimistel 2024. aastal.

Trump juuniori elukaaslane, endine telekanali Fox News saatejuht Kimberly Guilfoyle põdes koroonaviiruse läbi juba tänavu suvel, nakatamata toona ühtki riigipea lähedast.

Varem reedel teatas positiivsest koroonaproovist ka Trumpi erinõunik Andrew Giuliani, öeldes, et tal on kerged sümptomid. Viimase isa on riigipea ihuadvokaat Rudy Giuliani. Telekanali CBS News teatel on Valge Maja viimases koldes nakatunud veel neli inimest.

Varem sel kuul haigestus ka Valge Maja kabinetiülem Mark Meadows koos mitme nõunikuga. Trump ise nakatus oktoobri algul ja veetis pärast tervisliku seisundi halvenemist kolm päeva haiglas. Toona jäi haigeks ka tema abikaasa, esileedi Melania.

Trump juuniori kritiseeriti eelmisel kuul koroonaviiruse suremuse pisendamises. Ta ütles usutluses Fox Newsile, et meedia keskendub suurele nakatunute arvule, ignoreerides samal ajal suremuse näitajat. "Ma mõtlesin: kuulge, aga miks nad ei räägi surmadest? Ah-ah, sest nende arv on pea olematu. Just seetõttu et meil on olukord kontrolli all ja me saame sellest aru," lausus Trump juunior.

Tänase seisuga on USA-s tuvastatud 11,8 miljonit nakatunut, kellest 253 000 on jätnud oma elu. Ainuüksi reedel andis värske statistika kohaselt positiivse koroonaproovi 192 000 inimest.