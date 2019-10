Trumpi vallandatud USA suursaadik andis Kongressi ees tunnistusi: mind vallandati valede väidete alusel

Marie Jovanovitš ütles, et president Donald Trumpi otsus ta tänavu mais vallandada tundus talle "uskumatu", vahendab uudistekanal BBC.

Tema ütlused on osa USA presidendi vastu esitatud süüdistuse uurimisest.

USA Kongress uurib, kas Trump avaldas Ukrainale ebaseaduslikku survet oma poliitilise rivaali Joe Bideni uurimiseks.

Juurdlusele pani aluse vilepuhuja kaebus vabariiklasest presidendi ja tema Ukraina ametivenna Volodõmõr Zelenskõi juulis peetud telefonivestluse kohta.

Toonase vestluse ajal kirjeldas Trump Jovanovitšit kui "halba uudist".

Väidetavalt otsustati naine mitu kuud plaanitust varem ametist vabastada seoses Trumpi isikliku advokaadi Rudy Giuliani ja teiste konservatiivide väidetega, et ta on suursaadikuna presidendi suhtes erapoolik.

Opositsioon aga usub, et Jovanovitš vallandati osaliselt seetõttu, et ta nõudis, et juhul, kui Ukraina ametnikele tahetakse esitada taotlust Bideni suhtes juurdluse alustamiseks, tuleks seda teha ametlike kanalite kaudu, vahendab BBC Washingtoni korrespondent Gary O'Donoghue.

Giuliani väisas Ukrainat, survestamaks ametivõime uurima laialdaselt ümber lükatud korruptsioonisüüdistusi endise aseriigipea Bideni ja tema poja Hunteri suhtes, kes oli seotud Ukraina gaasiettevõttega.

Jurist Giuliani on pälvinud uurimisasutuste erilise tähelepanu seoses tema tööga president Trumpi heaks. Ajakirjanike küsimusele, kas Giuliani on endiselt riigipea advokaat, vastas Trump kahemõtteliselt: "Ma ei tea. Ta on väga hea advokaat ja ta on olnud minu advokaat."

Jovanovitš, kes käis reedel juhtunuga seoses Kongressi ees tunnistusi andmas, on 33-aastase karjääriga välisteenistuse veteran ja kolmekordne USA suursaadik.