Trumpi valimiskampaania triumfeeriva naasmise nurjasid tühjad istekohad ja koroonaviirusega nakatunud personal

Trump eiras 110-päevase pausi järel taas kampaaniaüritust korraldades hoiatusi terviseohtude kohta. Tegemist oli ühe suurema siseruumides toimunud rahvakogunemisega maailmas koroonaviiruse puhangu ajal, mis on tapnud üle 120 000 ameeriklase ja jätnud 40 miljonit ilma tööst. Üritus oli mõeldud tagasivalimiskampaania taaskäivitamiseks, vahendab Associated Press.

„Valik 2020. aastal on lihtne,” ütles Trump. „Kas te tahate kummardada vasakpoolse jõugu ees või kas te tahate seista sirgelt ja uhkelt kui ameeriklased?”

Trump lasi välja kuid kogunenud vimma seoses koroonaviirusega, mida ta nimetas „Kung flu’ks”, viidates haiguse Hiinast pärinemisele. Samuti püüdis Trump kaitsta oma tegevust pandeemia ajal, kuigi juhtumite arv kasvab jätkuvalt paljudes osariikides, sealhulgas Oklahomas.

Trump kurtis, et massiline koroonaviiruse testimine näitab tema tegevust halvas valguses, ja väljendas arvamust, et testimist tuleks aeglustada.

„Siin on halb osa. Kui testida sellises ulatuses, leitakse uusi juhtumeid,” ütles Trump. „Nii et ma ütlesin oma inimestele: „Aeglustage testimist.” Nad testivad ja testivad.”

Tunde enne kampaaniaüritust oli rahvast märkimisväärselt vähem, kui oli oodatud, ja kampaaniameeskond loobus plaanist, et Trump esineb suurele massile vabas õhus. Kui Trump kuulutas, et vaikiv enamus on tugevam kui kunagi varem, olid umbes kolmandik kohti saalis tühjad.

Trump püüdis rahva vähesust selgitada, süüdistades meediat inimeste hirmutamises ja väites, et väljas olid protestijad, kes „tegid halbu asju”. Väike hulk meeleavaldajaid oli aga põhiliselt rahumeelne ja Tulsa politsei teatas vaid ühest vahistamisest laupäeva pärastlõunal.

Enne üritust tunnistas Trumpi kampaaniameeskond, et kuus personali liiget, kes aitasid üritust korraldada, andsid positiivse koroonaviiruse testi. Kampaania kommunikatsioonidirektor Tim Murtaugh ütles, et nakatunud ega nendega kokku puutunud inimesed üritusel ei osalenud.

Trump kurjustas oma abide peale positiivsete testitulemuste avalikustamise pärast, teatasid kaks Valge Maja ja kampaaniameeskonna anonüümseks jäänud allikat.