Trumpi väitel on esileedi Melania Kim Jong-uniga heaks tuttavaks saanud, Valge Maja teatel pole nad aga kohtunudki

„Kim Jong-un, kellega ma olen äärmiselt heaks tuttavaks saanud, esileedi on tuttavaks saanud, Kim Jong-un – ja ma arvan, et ta (Melania – toim) nõustuks minuga – ta on mees riigiga, millel on tohutu potentsiaal,” ütles Trump pressikonverentsil Prantsusmaal Biarritzis, vahendab NBC News.

Valge Maja pressisekretär Stephanie Grisham selgitas veidi aega pärast seda, et esileedi ei ole Põhja-Korea valitsejaga üldse kohtunudki.

„President Trump usaldab oma naist paljudes küsimustes, sealhulgas oma tugeva suhte esimees Kimiga üksikasjalistes elementides, ja kuigi esileedi ei ole temaga kohtunud, tunneb president, nagu oleks ka tema temaga tutvunud,” ütles Grisham.