Trumpi ülemkohtu kohtuniku kandidaat Barrett lubas esimesel kuulamisel senatis olla konservatiivne ja õiglane

Demokraadid püüdsid teineteise järel seostada Barretti ametisse nimetamist arutlusele tuleva president Barack Obama aegse tervishoiukaasusega.

„Selle ametisse nimetamisega on kaalul miljonite ameeriklaste tervishoiukulude katmine,” ütles komitee esidemokraat Dianne Feinstein.

Demokraat Sheldon Whitehouse ütles, et ametisse nimetamine on „õiguslik torpeedo”, mis on sihitud krooniliste haigustega inimeste seadusliku kaitse vastu. Trumpi administratsioon tahab nimelt, et ülemkohus tühistaks kogu seaduse, mida tuntakse „Obamacare’i” nime all. Barrett on kritiseerinud kohtu kaht varasemat otsust, mis on seadust toetanud.

Demokraadid tahavad Barrettit pinnida ka religioossete vaadete ja varasema juhtrolli asjus katoliiklikus kogukonnas ning püüavad kindlaks teha tema lähenemist abordile, homoabieludele ja muudele sellistele küsimustele.

Barrett ise ütles, et toob ülemkohtusse mõningaid uusi vaatepunkte, olles seal esimene kooliealiste laste ema.