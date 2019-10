Trumpi-Ukraina skandaalis ilmnes teinegi vilepuhuja

Paar nädalat tagasi puhkes skandaal president Trumpi ümber järjekordne skandaal, kui anonüümse luureringkonna lekitaja kaebusega jõudis päevavalgele väide, nagu oleks riigipea palunud oma Ukraina ametivennal uurida demokraatide ridades presidendiks kandideeriva Joe Bideni poja tegevust.

Kui seni on Trump proovinud olukorda näidata poliitilise tagakiusamisena ning üritada süüd veeretada oma valitsuse energeetikaministri Rick Perry kraesse, siis nüüd võib see raskemaks muutuda. Advokaat Mark Zaidi kinnitas välismeediale, et samuti luure vallas tegutseval teisel vilepuhujal on otsesed allikad, mis kinnitavad esimese isiku väiteid, vahendab Reuters.

Trump palus telefonikõnes Ukraina president Volodõmõr Zelenskõile lausa kaheksa korda uurida, ega Bideni poja Hunter Bideni äritegevusega Ukrainas pole midagi kahtlast seotud.

USA administratsioon on tunnistanud, et dokumendid Trumpi ja Zelenskõi kurikuulsast telefonivestlusest pandi nii-öelda luku taha.

24. septembril teatas USA kongressi esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, et kongress alustab ametlikult presidendi tagandamisjuurdluse (impeachment) menetlust. Teise tunnistaja ilumine võib demokraatide kaasust Trumpi vastu veelgi tugevdada.