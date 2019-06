Trumpi truu meediasõdur, Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders lahkub ametist

Sanders on olnud Trumpi üks lojaalsemaid sõdureid, kes on pea alati olnud tema poolel tormilise kahe ja poole aasta jooksul Valges Majas ja varem ka valimiskampaania ajal, vahendab AFP.

Trump tegi Sandersi lahkumise teatavaks Twitteris ega öelnud, kes Sandersi asemele tuleb.

„Pärast 3 1/2 aastat lahkub meie imeline Sarah Huckabee Sanders Valgest Majast kuu lõpus ja läheb tagasi koju suurepärasesse Arkansase osariiki,” teatas Trump ja avaldas lootust, et Sanders kandideerib osariigi kuberneriks.

Terav ja mõnikord mürgise keelega Sanders ei ole teinud selliseid koomilisi prohmakaid kui tema Trumpi-aegsed eelkäijad Anthony Scaramucci ja Sean Spicer.

Samas on Sandersil olnud teravaid kokkupõrkeid ajakirjanikega, keda ta on pidanud liiga kriitilisteks.

36-aastasel Sandersil on Valge Maja pressikorpusega kohati kibedad suhted olnud ja teda peetakse vastutavaks igapäevase pressikonverentsi allakäigu eest. Eelmiste presidentide ajal on see olnud praktiliselt omaette institutsioon.

Kui näiteks ühel eriti võitluslikul pressikonverentsil avaldati Sandersile survet, et ta distantseeriks end Trumpi väitest, et meedia on rahva vaenlane, Sanders keeldus.