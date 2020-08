Trumpi toetajate ja vastaste kokkupõrke ajal Portlandis avati tuli: üks inimene sai surma

Trumpi toetajate suur rongkäik põrkas Black Lives Matteri meeleavaldajatega kokku linnas, mille tänavatel kestavad juba mitmendat kuud kohati vägivaldseks muutuvad meelavaldused. Viimased vallandusid pärast mustanahalise mehe George Floydi surma politseipoolse kinnipidamise käigus 25. mail.

Võimude teatel leidsid nii eileöine tapmine kui ka meelavaldajatevaheline vägivald aset Portlandi kesklinnas. Hoolimata sellest ei soovinud nad neid veel täna hommikul otseselt omavahel seostada, vahendab Reuters.

"Vastasime väljakutsele ja tegime kindlaks ohvri asukoha. Tal oli rinnas kuulihaav. Meedikud tulid kohale ja fikseerisid ohvri surma," teatas linna politsei pressiesindaja napisõnaliselt pressiteate vahendusel. "Alustasime tapmise uurimist."

Ta lisas, et on veel liialt vara teha järeldust, et tulistamised olid seotud rivaalitsevate protestijatega, ning märkis, et kahtlusaluse isikut avalikkusele veel ei avaldata.

Ajalehe The New York Times teatel puhkes vasak- ja paremäärmuslaste vahel kähmlus, mille käigus keegi avas tule. Ühe tunnistaja sõnul avati tuli pärast seda, kui väike grupp meeleavaldajaid hakkas sõnelema mööduvas autos viibinutega.

Tulistamises hukkunud mees kandis mütsi, mille oli kiri Patriot Prayer, mis tähistab Portlandi paremäärmuslikku grupeeringut, mis on varemgi protestijatega kähmelnud. Tulistamine leidis aset pärast seda, kui suurem osa president Trumpi toetajatest olid juba kastiautode ja maasturitega kolonnis läbi Portlandi kesklinna liikunud.

Võimude teatel peeti ka varasemates kokkupõrgetes kinni mitu inimest.