Trumpi tagandamisprotsess jõudis avalikkuse ette: suursaadiku sõnul tundis president huvi pigem Bideni uurimise kui Ukraina vastu

"Minu töötaja kuulis president Trumpi telefonitsi uurimas suursaadik Sondlandilt uurimiste kohta," meenutas Taylor. "Suursaadik Sondland ütles president Trumpile, et ukrainlased on valmis edasi liikuma."

Taylori sõnul küsis nõunik Sondlandilt, mida Trump Ukrainast arvab, mille peale suursaadik vastas talle, et president hoolib "pigem Bideni juurdlustest, mille alustamist püüdis läbi suruda tema advokaat Rudy Giuliani".

"Hoida sõjalise abi osutamist tagasi mõnel muul põhjusel kui oma poliitilise kampaania abistamine ei tundu loogiline," lisas diplomaat.

Taylor ei maininud neid üksikasju möödunud kuul luurekomitee mitteavalikul arupärimisel. Ta selgitas täna, et talle ei meenunud need seigad toona. Tema värske tunnistus tõstatas aga uusi küsimusi selle kohta, mida ja millal Ukraina ametnikud Valgele Majale sõjalise abi osutamise eest lubasid.

Trump ise kohtus tänaste istungite ajal Türgi president Recep Tayyip Erdoganiga, öeldes Ovaalkabinetis ajakirjanikele, et tal on liiga palju tegemist, et tunnistajate ülekuulamisi vaadata. "Vaadata ei ole seal miskit - tegemist on nõiajahi ja pettusega," teatas riigipea.

USA Kongressi Esindajatekoda kiitis oktoobri lõpus heaks resolutsiooni president Donald Trumpi tagandamisjuurdluse ametlikustamiseks, mis avas juurdluses järgmise faasi.

Toonastes resolutsioonides pandi paika, et vähemus ehk vabariiklased võivad samuti taotleda tunnistajate väljakutsumist, aga demokraadid peavad selle heaks kiitma.

Resolutsiooni järgi kirjutab esindajatekoja kuurekomitee raporti, milles esitatakse kuulamiste tulemused ja soovitused, ning see raport antakse edasi õiguskomiteele ja avalikustatakse.

Kongressi vabariiklased ja Valge Maja on kritiseerinud viisi, kuidas demokraadid tagandamisjuurdlust läbi viivad ning nimetanud seda ebaausaks ja salatsevaks. Vabariiklased on kutsunud üles korraldama esindajatekoja täiskogu hääletust juurdluse kinnitamiseks.