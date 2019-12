Trumpi tagandamise akt saadeti Esindajatekoja täiskogule hääletamiseks

Aktid, mida toetab enamik demokraatidest, end vaid väike hulk vabariiklasi, tulevad hääletusele demokraatide kontrolli all olevas Esindajatekojas, mis tähendab, et on väga tõenäoline, et Trump tagandatakse, vahendab uudistekanal Sky.

Trump on ajaloos neljas USA president, kellel tuleb ametist tagandamisega silmitsi seista.

Valges Majas ajakirjanikega vesteldes lükkas Trump selle protsessi taas tagasi kui "pettuse" ja "kelmuse". Tema sõnul on tegemist "demokraatide nõiajahiga", millel ei ole mingit alust.

Istung kestis reedel kõigest veidi üle kümne minuti, enne kui kaks süüdistust käsitlevat artiklit - võimu kuritarvitamine ja Kongressi töö takistamine - võeti vastu 23 poolt- ja 17 vastuhäälega.

Hääletus pidi toimuma neljapäeval, ent see lükati edasi pärast enam kui 14-tunnist arutelu.

Vabariiklased kritiseerisid demokraatliku partei esimehe Jerry Nadleri otsust, süüdistades teda hääletuse edasilükkamises suurema avalikkuse tähelepanu pälvimiseks.