Trumpi sõnul pole ta 5. kategooria orkaanidest isegi kuulnud, kuigi tema ametiajal on neid olnud neli

„Me isegi ei tea, mis meie suunas tuleb. Kõik, mida me teame, on see, et see võib olla suurim. Ma olen, ma ei ole kindel, et olen kunagi kuulnud viiendast kategooriast. Ma teadsin, et see on olemas. Ja ma olen näinud neljanda kategooria omi – neid ei näe ka palju,” lausus Trump Washingtonis föderaalse hädaolukordade administratsiooni (FEMA) peakorteris, vahendab CNN. „Aga viies kategooria on miski, mida – ma ei tea, et ma oleksin kunagi isegi kuulnud seda terminit muul viisil, kui et ma tean, et see on olemas. See on ülim ja see meil kahjuks on.”