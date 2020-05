Trumpi sõnul on USA esikoht maailmas koroonajuhtumite arvult „aumärk”

„Ma vaatan sellele teatud mõttes kui heale asjale, sest see tähendab, et meie testimine on palju parem,” ütles Trump Valges Majas, vahendab BBC News.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on USA-s 1,5 miljonit koroonaviiruse juhtumit ja ligi 92 000 surmajuhtumit. Teisel kohal oleval Venemaal on juhtumeid ligi 300 000.

„Muide teate, kui te ütlete, et me juhime juhtumitega, siis sellepärast, et meil on rohkem testimisi kui kellelgi teisel,” lausus Trump. „Nii et kui meil on palju juhtumeid, ei vaata ma sellele kui halvale asjale, ma vaatan sellele teatud mõttes kui heale asjale, sest see tähendab, et meie testimine on palju parem. Nii et ma vaatan sellele kui aumärgile. Tõesti, see on aumärk. See on suur tunnustus testimisele ja kogu tööle, mida paljud professionaalid on teinud.”

USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuste (CDC) andmetel oli USA eilseks teinud 12,6 miljonit testi.

Trump vastas küsimusele, kas ta kaalub reisikeeldu Ladina-Ameerikale, eriti Brasiiliale, mis on kinnitatud nakatumisjuhtumite arvult nüüd USA ja Venemaa järel kolmandal kohal.

Demokraatide rahvuskomitee kritiseeris Trumpi avaldust, teatades Twitteris, et 1,5 miljonit Covid-19 juhtumit USA-s on „juhtimise täielik läbikukkumine”.

Kuigi USA on teinud koguarvuna kõige rohkem teste maailmas, ei ole ta maailmas sugugi esikohal testide arvult elaniku kohta, selgub Oxfordi ülikooli teaduslikust väljaandest Our World in Data.

Selles edetabelis on USA testimiselt tuhande inimese kohta maailmas 16. kohal.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!