Trumpi sõnul on nakkusekspert Fauci hoiatus piirangute liiga kiire kaotamise kohta vastuvõetamatu

Eriti rahulolematu on Trump Fauci ettevaatlikkusega koolide liiga kiire avamise suhtes, vahendab BBC News.

Trump võttis eile Valges Majas sõna Fauci jutu kohta senati komiteele päev varem. Fauci rääkis ohtudest, mis avamine lastele kaasa toob, ja ütles, et vaktsiini olemasolu ei ole tõenäoline enne koolide avamist sügisel.

„Vaadake, ta tahab mängida võrrandi kõigi pooltega,” ütles Trump Fauci kohta.

„Mind tegelikult üllatas tema vastus, sest, teate, see lihtsalt ei ole minu jaoks, see ei ole vastuvõetav vastus, eriti, mis puutub koolidesse,” ütles Trump. „Sest see on haigus mis ründab vanust ja see ründab tervist. Aga väikeste lastega, tähendab õpilastega on see tegelikult – lihtsalt vaadake statistikat. See on üsna hämmastav.”

Trump tahab ameeriklased kiiresti tagasi tööle saada ning on kiitnud kubernere, kes piiranguid kaotavad, ja kritiseerinud teisi, kes tema arvates piisavalt agressiivselt ei tegutse.

Kriitikud süüdistavad Trumpi eludega mängimises oma poliitilistes huvides enne novembrikuiseid presidendivalimisi.

Kui Trump väidab, et koroonaviirus on lastele ohutu, teatatakse, et mõnesid lapsi ähvardab tõsiselt põletikuline sündroom, mis võib viirusega seotud olla.

Valge Maja koroonaviiruse töögrupi liige Fauci hoiatas teisipäeval senati tervishoiukomitee ees kõneldes, et koduspüsimisreeglite lõdvendamine liiga kiiresti võib kaasa tuua uusi kannatusi ja surma.

Fauci hoiatas, et on tähtis mitte mõelda, et lapsed on haiguse kahjustavatele mõjudele täiesti immuunsed.

„Me lihtsalt peame vaatama samm-sammult, kui jõuame sügisega sellesse ajaperioodi, koolide avamise kohta, kus me haiguspuhangu dünaamikas oleme,” ütles Fauci.

