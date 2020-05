Trumpi sõnul on koroonaviirus hullem rünnak kui Pearl Harbor või 9/11

Trumpi sõnul on see tabanud USA-d rängemini kui Pearl Harbori pommitamine jaapanlaste poolt Teises maailmasõjas või 9/11 terrorirünnakuid 2001. aastal, vahendab BBC News.

„Me elasime läbi kõige hullema rünnaku, mis meil on kunagi olnud meie riigi vastu, see on kõige hullem rünnak, mis meil on kunagi olnud,” ütles Trump. „See on hullem kui Pearl Harbor, see on hullem kui Maailma Kaubanduskeskus. Sellist rünnakut pole kunagi olnud. Ja seda poleks tohtinud kunagi juhtuda. Selle oleks saanud peatada selle allika juures. Oleks saanud peatada Hiinas. Selle oleks pidanud peatama otse allika juures. Ja seda ei peatatud.”

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas ta peab pandeemiat päriselt sõjategevuseks, andis Trump mõista, et Ameerika vaenlane on siiski haiguspuhang, mitte Hiina.

„Ma näen nähtamatut vaenlast sõjana,” ütles Trump. „Mulle ei meeldi, kuidas see siia sai, sest selle oleks saanud peatada, aga ei, ma näen nähtamatut vaenlast sõjana.”

Hiina vastu võttis eile sõna ka USA välisminister Mike Pompeo, kes süüdistas Pekingit haiguspuhangu kinnimätsimises.

Pompeo jäi kindlaks oma seni kinnitamata süüdistusele, et on tõsiseid tõendeid, et koroonaviirus on pärit Hiina laboratooriumist, kuigi tunnistas, et selle päritolu ei ole endiselt kindel.

„Need väited vastavad mõlemad tõele,” ütles Pompeo BBC-le. „Meil ei ole kindlust ja on oluline tõend, et see tuli laborist.”

Hiina riiklik meedia süüdistas Pompeod valetamises.

Üks usaldatumaid USA tervishoiueksperte, Trumpi koroonaviiruse töögrupi liige dr Anthony Fauci on öelnud, et tõendid viitavad sellele, et viirus ei ole pärit laborist. Fauci ütles esmaspäeval, et haigus näib olevat arenenud looduses.

