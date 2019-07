Trumpi sõnul ei teeninud tema administratsiooni saamatuks nimetanud Briti suursaadik oma riiki hästi

„Suursaadik ei ole teeninud Ühendkuningriiki häsi, seda ma võin teile öelda,” teatas Trump.

Darrochi kirjades öeldi, et Trumpi Valge Maja on „ainulaadselt teovõimetu” ja „lõhestunud”.

Suurbritannia kaubandusminister Liam Fox ütles BBC-le, et leke oli „ebaprofessionaalne, ebaeetiline ja ebapatriootiline”.

Fox ütles, et kes iganes e-kirjad avaldas, õõnestas pahatahtlikult riigikaitse- ja julgeolekualaseid suhteid USA-ga, mis on kõige tähtsamad ülemaailmsed suhted, mis Suurbritannial on.

Samal ajal, kui Suurbritannia välisministeerium alustas ajalehes Mail on Sunday avaldatud lekke allika väljaselgitamist, ütles Trump New Jerseys ajakirjanikele: „Me ei ole selle mehe suured fännid ja ta ei ole Ühendkuningriiki hästi teeninud. Nii et ma suudan seda mõista ja ma võin öelda asju tema kohta, aga ma ei vaevu selleks.”

E-kirjades kirjutas Suurbritannia suursaadik Washingtonis järgmist: „Me ei usu päriselt, et see administratsioon muutuks sisuliselt normaalsemaks; vähem teovõimetuks; vähem ettearvamatuks; vähem killustunuks; vähem diplomaatiliselt kohmakaks ja saamatuks.”