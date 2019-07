Trumpi rassistlike rünnakute ohvriks langenud kongressi naisliikmed: see on tähelepanu kõrvalejuhtimine

„Me keskendume tema vastutusele võtmisele selle riigi seaduste ees,” ütles Tlaib.

Ocasio-Cortez ütles, et inimesed peaksid rääkima noortele, et mida iganes president ütleb, see maa kuulub teile.

„Me ei jäta asju, mida me armastame,” ütles Ocasio-Cortez ja lisas, et nõrgad inimesed ja juhid esitavad väljakutse lojaalsusele riigile, et vältida väljakutse esitamist ja väitlemist poliitika üle.

Reedel andsid Ocasio-Cortez, Tlaib ja Pressley esindajatekoja komitees tunnistusi tingimuste kohta migrantide kinnipidamiskeskuses, mida nad olid külastanud.

Pärast seda kinnitas Trump, et tingimused on saanud suurepärased hinnangud. Seejärel avaldas ta sarja säutse nelja naise kohta. Eile kordas ta oma rünnakuid.

„Kui te ei ole rahul, kui te kogu aeg kaebate, võite lahkuda,” ütles Trump tuliseks läinud pressikonverentsil Valge Maja aias.

Kui naised eile õhtul oma pressikonverentsi andsid, ründas Trump Twitteris taas.

„Kui te ei ole siin rahul, võite lahkuda! See on teie valik ja ainult teie valik. Asi on armastuses Ameerika vastu,” kirjutas Trump.

Demokraadid on presidendi üleüldiselt hukka mõistnud ja nendega on ühinenud mitmed vabariiklased.

Eilses kirjas demokraatidele tegi esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi teatavaks resolutsiooniprojekti „jälkide rünnakute” hukkamõistmiseks. See võidakse juba täna hääletusele panna.