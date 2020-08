Trumpi noorem vend on raskelt haige

Valge Maja pressiesindaja Judd Deerei sõnul külastas Trump reedel oma 72-aastast venda Manhattani haiglas. Trumpil oli juba plaanitult asja lähedalasuvasse New Jersey osariiki, kus ta pidi väisama oma kinnisvara Bedminsteris, vahendab The Guardian.

Valge Maja ei avaldanud reedel üksikasju selle kohta, miks Robert Trump haiglasse viidi, kuid ametnikud ütlesid, et ta on raskelt haige.

Trumpil on "oma vennaga väga head suhted. Viimane on tema jaoks väga eriline", ütles Deere.

Robert Trump, kes üks neljast presidendi õest-vennast, esitas hiljuti Trumpi perekonna nimel kohtuasja, mille eesmärk oli peatada presidendi õetütre Mary kõikehõlmava raamatu avaldamine pealkirjaga "Liiga palju ja mitte kunagi piisavalt".

President on öelnud, et Mary Trumpi raamat rikkus vaikimiskokkulepet, mille ta oli kopsaka tasu eest Trumpi perekonnaga sõlminud. Mary on Trumpi vanema venna Fred Trump juuniori tütar. Tema isa võitles alkoholismiga ja suri 1981. aastal 43-aastasena.

Ükski pereliige ei tulnud Fred juuniori, keda tunti nime all Freddy, haiglasse vaatama ööl, kui ta suri, ütles Mary Trump, lisades, et Donald Trump käis sel ajal hoopis oma teise vennaga kinos.

Robert Trump on varem töötanud oma vanema venna heaks Trumpi organisatsiooni tippjuhina. Kuigi tema nimi on varasemast tuntud Manhattani seltskonnalehtedest, on ta viimastel aastatel madalamat profiili hoidnud. New York Posti andmetel abiellus ta märtsis oma kauaaegse sõbranna Ann Marie Pallaniga. Oma esimesest naisest Blaine Trumpist lahutas ta enam kui kümme aastat tagasi.

2016. aastal New York Postile antud intervjuus kirjeldas ta end oma venna kandidatuuri suurima toetajana.

"Toetan Donaldit tuhat protsenti," ütles Robert Trump.