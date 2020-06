Trumpi meeleavaldajate vastu sõjaväe kasutamise ähvarduse mõistis hukka ka USA endine kõrgeim sõjaväelane Martin Dempsey

Sõna on võtnud ka endine kaitseminister, erukindral James Mattis ja praegune kaitseminister Mark Esper, vahendab BBC News.

Esmaspäeval ähvardas Trump tuua linnadesse sõjaväe, et lahendada George Floydi politseivägivalla tõttu hukkumise esile kutsutud rahutuste probleem kiiresti, kui osariigid ei suuda tegutseda.

„Mõte, et president võtaks olukorra oma kontrolli alla sõjaväge kasutades, oli minu jaoks murettekitav,” ütles kindral Dempsey eile harvaesinevas avalikus sõnavõtus. „Mõte, et sõjavägi kutsutaks kohale, et domineerida ja suruda maha seda, mis suuremas osas on olnud rahumeelsed protestid, kuigi möönan, et mõned pöörasid need oportunistlikult vägivaldeks, ja et sõjavägi tuleks kuidagi kohale ja rahustaks olukorra, oli minu jaoks väga ohtlik.”

Dempsey oli USA kõrgeim sõjaväelane endise presidendi Barack Obama ajal aastatel 2011-2015.