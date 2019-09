Trumpi lubadus välisriigi juhile kutsus esile luurekogukonna vilepuhuja kaebuse – asi puudutab Ukrainat

Washington Posti teatel on aga riikliku luuredirektori kohusetäitja Joseph Maguire keeldunud selle kaebuse üksikasju kongressi liikmetega jagamast.

Maguire on kaitsnud keeldumist kinnitades, et kaebuse subjekt on väljaspool tema jurisdiktsiooni, teatas Washington Post.

Esindajatekoja luurekomitee esimees Adam Schiff on püüdnud sundida luureametnikke vilepuhuja kaebuse kõiki üksikasju kongressile avaldama.

Trump ise kinnitas eile, et ei ütleks välisriigi juhile telefoni teel kunagi midagi sobimatut, sest on hästi teadlik, tema telefonikõnesid kuulab palju inimesi.

„Veel üks valeuudiste lugu – see ei lõpe kunagi! Praktiliselt alati, kui ma räägin telefoni teel välisriigi juhiga, mõistan ma, et võib olla palju inimesi kuulamas erinevatest USA agentuuridest, rääkimata teise riigi omadest. Probleemi ei ole!” kirjutas Trump Twitteris. „Teades seda kõike, kas keegi on nii loll, et usub, et ma ütleksin midagi sobimatut välisriigi juhile sellises potentsiaalselt „rahvast täis” kõnes. Ma teeksin ainult seda, mis on õige, igal juhul, ja teeksin ainult head USA-le!”