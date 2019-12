Trumpi külastanud Lavrovi sõnul möödus kohtumine vastastikuse mõistmise õhkkonnas

Venemaa presidendi Vladimir Putini ülesandel kutsus Lavrov Trumpi Moskvasse 9. mai tähistamisele. „President Trump kaalub seda. Me loodame, et kui selline võimalus tekib, siis loomulikult võib läbi viia täisformaadilise kahepoolse vestluse,” ütles Lavrov.

Trump nimetas kohtumist Lavroviga Twitteris väga heaks.

„Just oli väga hea kohtumine välisminister Sergei Lavrovi ja Venemaa esindajatega. Arutasime paljusid asju, sealhulgas kaubandust, Iraani, Põhja-Koread, keskmaa tuumajõudude lepingut, tuumarelvade kontrolli ja valimistesse sekkumist. Ootan väga meie dialoogi jätkamist lähitulevikus!” kirjutas Trump.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck