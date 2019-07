Trumpi kihutuskõne pani vaimustunud toetajad kongressi naisliikmete „tagasi saatmist” nõudma

Trump esines kihutuskõnega nelja naise vastu, süüdistades neid „ohtliku, võitleva vasakäärmusluse õhutamisele kaasaaitamises”. Ta nimetas iga naist nimepidi, tuues esile nende varasemad avaldused, milles nad on teda ja tema administratsiooni sisserändepoliitikat kritiseerinud, vahendab USA Today.

„Kui see neile ei meeldi, las nad lahkuvad,” ütles Trump. „Ma arvan, et mõnedel juhtudel nad vihkavad meie maad.”

Trump steps up attacks: 'Tell 'em to leave it.’ More here: https://t.co/vGdGfJUWap pic.twitter.com/HeUnFFlIpu