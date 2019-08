Trumpi järgmine samm? USA avab „oma huvide edendamiseks“ konsulaadi Gröönimaal

USA Senati välissuhete komiteele saadetud kirjas väitis välisministeerium, et Nuuki konsulaat oleks kasulik poliitiliste, majanduslike ja kaubandussuhete tugevdamiseks Arktika piirkonnas, vahendab The Associated Press.

"Osakond tutvustas kava seitsme töötajaga konsulaadiks 2020. aastal, kinnitades, et USA kohalolek kaitseks Gröönimaa olulisi aktsiaid, moodustades lisaks „sügavamaid suhteid Gröönimaa ametnike ja ühiskonnaga“ ning toimides „tõhusa platvormina USA huvide edendamisel Gröönimaal“.

Trump taganes hiljuti visiidist Taani, langetades seesuguse otsuse pärast seda, kui Taani peaminister Mette Frederiksen nimetas tema ettepanekut Gröönimaa ostmiseks absurdseks.