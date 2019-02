Trumpi ja Kimi kohtumisel seekord mingile kokkuleppele ei jõutud

„Ühendriikide presidendil Donald J. Trumpil ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi riigiasjade komisjoni esimehel Kim Jong-unil olid 2019. aasta 27.-28. veebruaril Vietnamis Hanois väga head ja konstruktiivsed kohtumised. Kaks riigijuhti arutasid erinevaid viise tuumadesarmeerimiseni jõudmiseks ja majanduslikke kontseptsioone. Mingile kokkuleppele seekord ei jõutud, aga nende kummagi meeskonnad ootavad pikisilmi kohtumist tulevikus,” teatas Valge Maja.

BREAKING: White House reports "no agreement was reached" between President Trump and North Korean leader Kim Jong Un at Vietnam summit. https://t.co/epHm0iNNOP pic.twitter.com/D8OVZIvptP — NBC News (@NBCNews) February 28, 2019

„Ei olnud hea asi, et me midagi ei allkirjastanud. Me sõna otseses mõttes lihtsalt lahkusime. Me veetsime Kim Jong-uniga praktiliselt kogu päeva, ütles Trump pressikonverentsil.

Trumpi sõnul on tema suhted Kimiga väga tugevad, aga „me otsustasime mitte ellu viia ühtki valikuvõimalust”.

USA välisminister Mike Pompeo lisas: „Me palusime tal (Kimil) teha rohkem, aga ta ei olnud valmis seda tegema. Ma tahaksin, et me oleksime jõudnud veidi kaugemale, aga ma olen endiselt optimistlik. Ma loodan seda teha eesseisvatel nädalatel.”

„Nad tahtsid sanktsioonide kaotamist täielikult. Me ei saanud seda teha,” ütles Trump.

„Ausalt öeldes ma arvan, et me oleme lõpuks esimees Kimiga väga head sõbrad,” ütles Trump. „Neil on vapustav potentsiaal, aga asi oli sanktsioonides... nad olid valmis andma meile valdkondi, aga mitte neid, mida meie tahtsime.” Trumpi sõnul on Kim valmis mõnedes valdkondades tuumatehnoloogiast loobuma, aga mitte seal, kus USA tahab.

„Tal (Kimil) on teatud visioon ja see ei ole just täpselt meie visioon, aga see on palju lähemal, kui oli aasta tagasi, ja ma arvan, et me lõpuks jõuame sinna, aga sellel konktreetsel visiidil otsustasime me, et pidime minema jalutama,” seletas Trump.

Trumpi sõnul lubas Kim, et ei katseta tuumarelvi ega rakette.