Trumpi isiklik assistent lahkus presidendi pereasjadest ajakirjanikele rääkimise pärast ametist

Westerhouti ootamatu lahkumine toimus pärast seda, kui Trump sai teada, et Westerhout oli rääkinud tema perekonnast ja Valge Maja siseasjadest off the record ajakirjanikele presidendi hiljutisel töisel puhkusel New Jerseys, teatas anonüümsetele allikatele viidates New York Times, vahendab AFP.

Hiljem teatasid teised väljaanded, sealhulgas CNN ja Politico, samuti Westerhouti lahkumisest.

CNN teatas, et Westerhout ei suutnud ajakirjanikega suheldes selgeks teha, et tema jutt ei olnud mõeldud avaldamiseks, ja üks ajakirjanik paljastas vestluse sisu Valgele Majale.

Westerhouti kabinet oli Ovaalkabineti ees ja teda kirjeldati USA meedias Trumpi „väravavahina”. Ta oli Trumpi isiklik assistent alates presidendiametisse astumisest.

Administratsiooni endine ametnik nimetas Trumpi ja Westerhouti suhteid lähedasteks, aga lisas, et Trumpi perekonnast rääkimine oli punane joon.