Trumpi endine nõunik Steve Bannon arreteeriti kahtlustatuna petturluses

66-aastast Bannonit ja veel kolme kahtlusalust süüdistatakse tuhandete annetajate petmises USA ja Mehhiko vahelise müüri rajamiseks loodud rahastamiskampaania kaudu, teatas justiitsministeerium.

Internetikampaania "Me ehitame müüri " kogus üle 25 miljoni dollari, millest Bannonile laekus mittetulundusorganisatsiooni kaudu üle miljoni dollari, millest omakorda sadu tuhandeid kasutas ta oma isiklike kulude katteks, seisab süüdistuses.

New Yorgi lõunaringkonna prokurör Audrey Strauss ütles süüdistust kommenteerides, et kampaania teel koguti miljoneid dollareid, jättes annetajatele vale ettekujutuse, et kogu raha kulutatakse piirile müüri rajamiseks.

"Nad lõid võltsarveid ja -kontosid annetud raha pesemiseks ja nende kuritegude varjamiseks, demonstreerides, et nad ei austa seadusi ega tõde," ütles prokuratuuri esindaja.

Trump vallandas Bannoni 2018. aasta algul, kui viimane presidenti avalikult kritiseeris.