Trumpi endine kampaaniajuht Manafort mõisteti ligi neljaks aastaks vangi

Kuriteod ei ole siiski otseselt seotud Manaforti tööga Trumpi 2016. aasta presidendivalimiste kampaania juhina, vahendab CNN.

69-aastasele Manafortile nõuti algselt kuni 25-aastast vanglakaristust, mis oleks põhimõtteliselt tähendanud eluaegset.

Siiski on ka ligi nelja-aastane karistus seni pikim, mis on määratud Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumist uuriva eriprokurör Robert Muelleri juurdluse raames.

Kohtunik T.S. Ellis märkis, et Manafort on pannud toime tõsiseid kuritegusid ja on kannatanud eeluurimisvanglas ning karistus on õiglane. Ometi on karistusaja pikkus aastakümneid lühem, kui oli kohtu enda soovitus ja mida prokuratuur tahtis. Ellis ütles, et tema arvates oli 19-25-aastase vangistuse soovitus liiga pikk.

Manafort mõisteti eelmisel suvel süüdi pankade ja valitsuse petmises ning maksude maksmata jätmises miljonite dollarite väärtuses sissetuleku pealt, mis ta teenis poliitilise konsulteerimise eest Ukrainas.

Manafort on juba pikka aega olnud föderaaluurijate ja Muelleri meeskonna huviobjekt. Oodati, et Manafortist saab Muelleri juurdluse staartunnistaja, kui ta end septembris süüdi tunnistas. See koostöö lagunes hiljem Manaforti valetamise tõttu.

Järgmisel nädalal määratakse Manafortile veel üks karistus kahe kuriteo eest, milles ta end eelmisel aastal süüdi tunnistas. Need on tunnistajate mõjutamine ja vandenõu seoses ebaseadusliku lobitööga Ukrainas ning rahapesu.