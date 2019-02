Trumpi eksadvokaat: mu lojaalsus Trumpile läks mulle kalliks maksma

Michael Coheni tunnistus

LÕPP. Inimesed lahkuvad saalist.

Komisjoni esimees Elijah Cummings peab hingestatud lõpukõne, kus ütleb, et ei tea, kas ameerika rahvas Cohenit uskub, kuid ta nägi, kuidas mees langetatud päi tunnistusi andma tuli. "See on üks raskemaid asju, mida teil on teha tulnud," sõnab Cummings Cohenile. "Me peame liikuma tagasi normaalsuse juurde. Kohtumine on läbi," võtab Cummings otsad kokku.

Ka tuli tänase kuulamise varasemas etapis välja, et Trump teadis Coheni sõnul Wikileaksi kavast demokraatide meile lekitada. Cohen ütleb lõpusõnad: "Mu lojaalsus Trumpile on mulle kõik maksma läinud."

Koopia tšekist, mille Cohen tõendina esitas: Trumpi allkiri 35 000 dollarile. https://twitter.com/javimorgado/status/1100732929787998208

Cohenilt küsitakse, miks Trump ei tahtnud oma tuludeklaratsiooni avaldada. Coheni sõnul ei tahtnud Trump, et eksperdid saaksid tema maksumaksmist läbi vaadata. Coheni väitel on ta Trumpi maksudokumente näinud, kuid mitte läbi vaadanud.

CNN on kommenteerinud Coheni varasemat väidet, nagu poleks ta soovinud mingit Valge Maja ametit. CNN-i peamise poliitikakorrespondendi Dana Bashi sõnul kinnitasid allikad talle omal ajal, et Cohen ihkas väga Trumpi administratsiooni tööle saada.

Vahelajal jõudis esindajatekoda heaks kiita olulise relvapiirangueelnõu, kuid suure tõenäosusega blokeerib senat selle ära.

Puhkepaus on läbi ja Coheni kuulamine jätkub.

PAUS. Kuulutatakse välja paarikümneminutiline vaheaeg.

Cohen räägib, et tal on hirm oma perekonna pärast ja ta ei julge isegi nendega koos tänavail käia. Trumpi endine advokaat pidi algselt tunnistusi andma 7. veebruaril, kuid see lükati Coheni lähedastele väidetavalt saabunud ähvarduste tõttu edasi.

Vabariiklane Carol Miller on väga nördinud, et selline vääritu isik on kutsutud tunnistusi andma. "Cohen on süüdimõistetud kurjategija. Me ei tohiks midagi uskuda, mida ta ütleb. Kõige tülgastavam on see, et Cohen on kasutanud oma kogemusi Trumpiga iseenda ahnuse ja kasu hüvanguks."

Cohen väljendab rahuolematust, et paljud küsimused ei puuduta Trumpi, kellest ta komisjoni ette rääkima on tulnud. "Jah, ma olen teinud vigu ja ka maksan nende eest. Aga USA inimesed ei taha kuulda minust, vaid sellest, mida ma Trumpi kohta tean."

Donald Trumpi poeg Eric Trump soovib Twitteris Cohenile kena vanglaaega. https://twitter.com/EricTrump/status/1100786677784760320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1100786677784760320&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2Flive%2F2019%2Ffeb%2F27%2Fmichael-cohen-testimony-trump-news-latest-live-updates-hearing-payments-stormy-daniels-today

Arizona vabariiklane Paul Gosar nimetab Cohenit otsesõnu patoloogiliseks valetajaks. "Keegi ei peaks teid mitte kunagi kuulama ja sõnakestki uskuma," teatab Gosar sõjakalt. Ühel hetkel sähvab Cohen vastu: "Ma ei saa nüüd aru, kas te räägite minust või presidendist."

Vahepeal on puhkenud mitmeid teravaid sõnavahetusi ja selgeks on saanud, et vabariiklased on valinud Coheniga hakkamasaamiseks peaaegu identse taktika: rünnata meest halastamatult, seada ta jutt kahtluse alla ja rõhutada, kui mitmes asjas Cohen ise on süüdi mõistetud. Lühidalt üritavad nad õõnestada tunnistaja usaldusväärsust nii palju, kui vähegi võimalik.

Küsimus: nimetate Donald Trumpi oma tunnistuses petiseks, kelleks te ennast nimetate? Cohen: lolliks.

Komiteesse kuulub 42 liiget ja vaid käputäis neist on praeguseks küsimuse esitanud. See tähendab, et üritus võib kesta veel tunde.

Vabariiklased ründavad järjest Cohenit. Üks neist tahab teada, et kas maksupettuseid, milles mees on süüdi mõistetud, tegi ta Trumpi heaks. Cohen vastab: "Ei". Teine rõhutab, et kongressi peatunnistajaks on isik, kes on varem korduvalt luisanud ja seaduse vastu eksinud.

Küll möönab Cohen, et Trumpi meeskonna liikmed kohtusid valimiskampaania ajal venelasega, kes pakkus Hillary Clintoni kohta kompromiteerivat materjali. Kohtujate hulgas oli Donald Trump Jr, väimees Jared Kushner ja nüüdseks vangi saadetud endine kampaaniajuht Paul Manafort.

Cohen: olen viimasel ajal sügavalt endasse vaadanud. Mul on kahju valetamise ja kongressile valetamise tõttu. Need, kes kahtlevad mu tänases jutus, ütlen, et olen küll valetanud, aga praegu ma seda ei tee. Üritan asju paremaks teha.

Cohen ei hoia Trumpi rooskamisel tagasi ja kisub päevavalgele kõik, mida väidab teadvat. Nii olevat irooniline, et Trump ise viibib praegu Vietnamis ehk riigis, millest on USA-l valusad mälestused. Vietnami sõja kohta olevat Trump öelnud, et sinna minemiseks oleks ta pidanud küll rumal olema.

Cohen: Trumpi juhatusel saatsin tema kunagistele koolide kirju, et nood Trumpi kunagisi hindeid ja eksamitulemusi ei avaldaks. Ise ta kritiseeris veel Barack Obamat hinnete mitteavaldamise eest.

Cohen: Trumpil oli afäär pornostaar Stormy Danielsiga, kellele ta maksis ka vaikimisraha. Esileedile selle kohta valetamine oli üks keerulisemaid asju, mida pidin tegema.

Cohen: Trump rääkis mulle, et mustanahalised ei hääletaks kunagi tema poolt, sest nad on nii rumalad.

Cohen: Trump on saladus. Temas on nii häid kui halbu jooni, kuid praegu on ta kõige halvem variant iseendast. Donald Trump on mees, kes kandideeris presidendiks, et oma brändi edendada. Ta tahtis iseend kergitada, mitte riiki teenida. Kampaania oli tema jaoks olnud reklaamivõimalus.

Cohen tahab nüüd paar sõna enda kohta öelda ja räägib, et on 24 aastat olnud abielus ning teeks oma laste heaks kõike. Cohen lisab, et tema isa elas holokausti üle. "Ema, isa, mul on kahju, et teid alt vedasin."

Cohen: Trump ei käskinud mul otsesõnu kongressile valetada, kui asi puudutas Moscow Toweri protsessi. Trump juhtis valimiskampaania ajal läbirääkimisi ja valetas selle kohta. Ja mina siis valetasin ka selle kohta.

Cohen: annan komisjonile üle mitmeid dokumente. Nende hulgas on tšekk, mille ta andis mulle pärast presidendiks saamist ja mille sisuks on Stormy Danielsile vaikimisraha tagasimaksmine.

Cohen: kui võtsin vastu töö 2006. aastal Trumpi juures, ei kujutanud ma ette, et ta saab vihakampaaniaga presidendiks. Häben oma tegusid ja kahetsen neid. Mul on häbi, sest ma tean, kes on Trump. Ta on rassist, pettur ja valetaja.

Algatuse üle toimub hääletus ja see ei lähe läbi. Komisjoni esimees Elijah Cummings ütleb, et kosmisjon sai eile õhtul kätte Coheni kirjaliku tunnistuse ja dokumendid, mille hulgas on presidendi allkirjaga dokument, mis tõestab, et president on maksnud Cohenile tagasi pornostaar Stormy Danielsile läinud vaikimisraha.

Kohtumine hakkab kohe tormiliselt: presidendi üks lähedasemaid liitlasi kongressis Mark Meadows palub kuulamist edasi lükata, sellepärast et tema hinnangul pole protseduurireegleid korralikult järgitud: komisjonil pole olnud piisavalt aega tõenditega tutvuda.

Donald Trumpi eksadvokaat on saabunud ja kuulamine algab.