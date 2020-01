Trumpi ähvardus rünnata Iraani kultuuriobjekte kujutaks endast sõjakuritegu

„Te ähvardate toime panna sõjakuritegusid,” kirjutas demokraatide üks juhtivaid presidendikandidaate Twitteris. „Me ei ole Iraaniga sõjas. Ameerika rahvas ei taha sõda Iraaniga.”

„Tsiviilisikute ja kultuuriobjektide sihikule võtmine on see, mida teevad terroristid. See on sõjakuritegu,” lisas senaator Chris Murphy.

Eilsetes intervjuudes ütles välisminister Pompeo, et USA ei kõhkle Iraani „kleptokraatlikule režiimile” ränka vastulööki andmast, kui USA-d rünnatakse, aga ta lubas, et igasugune tegevus jääb seaduse raamidesse.

„Me käitume seaduslikult. Me käitume süsteemi raames. Me oleme seda alati teinud ja jääme tegema,” ütles Pompeo ABC-le. „Ameerika rahvas peaks teadma, et iga sihtmärk, millele me löögi anname, on seaduslik sihtmärk, ja see on sihtmärk, mis on valitud üheainsa eesmärgiga, et kaitsta Ameerikat.”

Pompeo ametivend Teheranis Mohammad Javad Zarif oli enne seda Twitteris kirjutanud, et „kultuuriobjektide sihikule võtmine on SÕJAKURITEGU”.

„Meeldetuletus neile, kellel on hallutsinatsioonid ISIS-e sõjakuritegude matkimise kohta võttes sihikule meie kultuuripärandi: läbi ajaloo AASTATUHANDETE on barbarid tulnud ja laastanud meie linnu, hävitanud meie monumente ja põletanud meie raamatukogusid,” kirjutas Zarif. „Kus on nad nüüd? Meie oleme endiselt siin ja seisame sirgelt.”

President George W. Bushi ajal USA suursaadik NATO juures olnud Nicholas Burns ütles, et Trumpi administratsioon on süüdi silmakirjalikkuses, võttes arvesse, et rahvusvaheliste jõupingutustega püüti takistada Islamiriiki islamieelsete ajaloomälestiste hävitamisel Süürias Palmyras.