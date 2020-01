Trumpi advokaadid: tagandamine ei ole seaduslik

Valge Maja avaldas laupäeval Trumpi advokaatide ametliku vastuse Senati korraldusele ilmuda USA seadusandliku kogu ülemkojas toimuvale protsessile, vahendab uudistekanal BBC.

"President Trump eitab kategooriliselt ja ühemõtteliselt kõiki süüdistusi," seisis dokumendis, millele on alla kirjutanud Valge Maja õigusnõunikud Pat Sipolouni ja Jay Secuulow, kes juhivad riigipea kaitsemeeskonda.

Vastustes rõhutatakse, et süüdistust käsitlevad artiklid - võimu kuritarvitamine ja Kongressi töö takistamine - olid ebaseadusliku protsessi tagajärg ja on USA põhiseaduse seisukohast kehtetud.

"Need ei osuta tõsisele kuriteole ega seaduse rikkumisele, <...> nagu põhiseadus nõuab. Need on seadusevastase protsessi tulemus. <...> Nende süüdistuste puhul ei võimalda miski teil isegi hakata kaaluma presidendi tagandamist," märkis Trumpi kaitsetiim, süüdistades samal ajal USA Kongressi Esindajatekoja demokraate kõigi juurdluse uurimist reguleerivate pretsedentide ja õigluspõhimõtete rikkumises.