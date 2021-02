Trumpi advokaadid Senatis: see on nõiajaht

Foto: AFP

Kolmapäeval näidati kohtuprotsessil uut videot vägivallast, mille õhutamises Trumpi süüdistatakse ning püüti näidata detailselt, kuidas Trump rünnaku Kapitooliumile vallandas. Ühtlasi võeti samm-sammult läbi 6. jaanuari sündmused.

Esindajatekoja süüdistaja Joe Neguse ütles, et Trump ei olnud lihtsalt „mingi tüüp”, kes esines vastuolulise jutuga, vaid ta oli president, kes pöördus oma toetajate poole, kes olid vägivallaks valmis, ja Trump tõmbas tikku.

Demokraadid näitasid videoid märatsejatest endist, kes ütlesid, et olid tulnud Washingtoni, sest uskusid, et see oli see, mida Trump tahtis.

Teine esindajatekoja süüdistaja David Cicilline kasutas videot ja kohtu dokumente, et illustreerida kongressile ja demokraatlikule protsessile tehtud kahju.

Foto: AP

Cicilline lisas, et mõned märatsejad tunnistasid, et kavandasid asepresident Mike Pence’i ja esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi mõrva, ning teised rääkisid kongressi liikmete keldrisse kinnipanemisest ja „gaasi lahti keeramisest”.

„Mitte keegi meist ei kujutanud ette, et võime olla silmitsi surmaohuga rahvajõugu poolt, kelle on üles ässitanud Ühendriikide president,” ütles Cicilline.