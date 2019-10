Trumpi advokaadi kaks Ukraina taustaga käsilast üritas USAst lahkuda, ent FBI vahistas nad lennujaamas

Trumpi rünnakute põhjuste nägemiseks ei pea selgeltnägija olema - just Biden on ilmselt üks tema tulisemaid vastaseid poliitilises võidujooksus järgmiste presidendivalimiste võitmiseks. Demokraat Biden lausus eile esimest korda avalikult, et nõuab Trumpi ametist tagandamist, kuna too olla reetnud oma riigi ja rikkunud ametivannet. Ilmselgelt on tegu pigem PR-avaldusega, ent vähemasti oma toetajatele saadab Biden sõnumi, et tahab Trumpi kukutada.